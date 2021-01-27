عربي-دولي

عدم عودة علاقات مصر مع دمشق.. مسؤول يحدد السبب

Lebanon 24
27-01-2021 | 06:18
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كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري سبب عدم عودة علاقات مصر مع سوريا، بعد مطالب من نواب البرلمان المصري باستئناف العلاقات مع دمشق.

وقال شكري إن "الجميع يتعاطف مع سوريا كدولة وشعب، وأن مصر ترحب بالسوريين في مصر وهذا شيء نعتز به جميعا".

وعن مطالبات أعضاء مجلس النواب بعودة العلاقات مع سوريا، قال شكري إن "الأمر فيه بعض التعقيد ونأمل أن تعود سوريا لمحيطها العربي".

وأشار إلى أن "ما تعرض له الشعب السوري من كوارث ونزوحه خارج سوريا وتفاعلات السياسات الدولية تضع قيودا على الحركة الإقليمية تجاه سوريا".

وأكد أننا نتطلع لعودة سوريا إلى محيطها العربي وأن تعود مرة أخرى لتبوء بمكانتها التي نعتز بها جميعا".
المصدر: وكالات
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