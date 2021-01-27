عربي-دولي

جونسون يعتذر من البريطانيين: أتحمل كامل المسؤولية عن وفاة 100 ألف بكورونا

Lebanon 24
27-01-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-788065-637473254970778553.jpg
Doc-P-788065-637473254970778553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتحمل كامل المسؤولية عما قامت به حكومته بعد أن تخطت البلاد حاجز المائة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، مما يشكل الحصيلة الأكبر للوفيات في أوروبا بأكملها.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي في داوننغ ستريت: "إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيساً للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة."
وعبر جونسون عن أسفه عن فقدان تلك الأرواح بالقول إن "من الصعب حساب الحزن الذي تحمله هذه الإحصائية القاتمة".
وقدم رئيس الحكومة البريطانية "أعمق تعازيه" لأولئك الذين فقدوا أحباءهم، بمن فيهم "الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات والعديد من الأجداد الذين رحلوا بسبب الإصابة بالجائحة".
وقال جونسون إن معدل الإصابة بالفيروس ظل "مرتفعًا للغاية" على الرغم من قيود الإغلاق التي كانت سارية في إنجلترا منذ 5 كانون الثاني.
وأشار إلى أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل في "الأيام والأسابيع القليلة المقبلة" حول "متى وكيف سيتم فتح البلاد مرة أخرى".
وكانت قد أظهرت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة البريطانية تسجيل 1631 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 100 ألف و162 وفاة.
وبتسجيل المملكة المتحدة لحصيلة وفيات تتجاوز 100 ألف وفاة بفيروس كورونا، تصبح بذلك أصغر دولة تشهد مثل هذه الحصيلة القاتمة.

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-01-27
08:30 | 2021-01-27
08:15 | 2021-01-27
08:00 | 2021-01-27
07:30 | 2021-01-27
06:18 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website