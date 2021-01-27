عربي-دولي

عمره 80 عاماً.. نقل السيناتور المكلّف ترؤس محاكمة ترامب إلى المستشفى

Lebanon 24
27-01-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-788066-637473254973746809.jpg
Doc-P-788066-637473254973746809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن متحدّث باسم عضو مجلس الشيوخ الأميركي، باتريك ليهي، أنّ السيناتور الديمقراطي، البالغ من العمر 80 عاماً، والمكلّف بترؤّس المحاكمة البرلمانية للرئيس السابق، دونالد ترامب، شعر، الثلاثاء، بإعياء نقل على إثره إلى المستشفى حيث وُضع تحت المراقبة "في إجراء احترازي".

وقال المتحدّث، ديفيد كارل، إنّ "السناتور ليهي كان هذا المساء في مكتبه في الكابيتول وقد شعر بأنّه ليس على ما يرام. لقد فحصه طبيب الكابيتول، وفي إجراء احترازي، أوصى الطبيب بنقله إلى مستشفى محلّي لوضعه تحت المراقبة، وهو هناك حالياً ويجري فحصه".

وقبيل نقله إلى المستشفى كان ليهي قد ترأّس في الكابيتول، بصوت مُتعب، مراسم أداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين القانونية بصفتهم أعضاء في هيئة المحلّفين التي ستحاكم ترامب، اعتباراً من التاسع من شباط المقبل.

وينقسم مجلس الشيوخ مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويحتاج الديمقراطيون إلى أصوات كلّ أعضائهم الخمسين، بمن فيهم ليهي، بالإضافة إلى صوت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، التي تشغل دستورياً منصب رئيسة مجلس الشيوخ، لكي يُميلوا كفّة التصويت في المجلس لصالحهم.

والأسبوع الماضي، تولّى ليهي منصب "الرئيس المؤقت" لمجلس الشيوخ كونه أكبر أعضاء الأغلبية الديمقراطية سنّاً.

ولإدانة الرئيس السابق يحتاج الديمقراطيون إلى انضمام 17 سناتوراً جمهورياً إليهم.

والثلاثاء، أيّد 45 سيناتوراً جمهورياً، أي الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية التاريخية لترامب، في تصويت فشل في وقف المحاكمة لكنّه بعث برسالة قوية مفادها أنّ إدانة الملياردير الجمهوري لا تزال بعيدة المنال.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2021-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-01-27
08:30 | 2021-01-27
08:15 | 2021-01-27
08:00 | 2021-01-27
07:00 | 2021-01-27
06:18 | 2021-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website