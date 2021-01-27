18
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تعيين روبرت مالي في الملف الإيراني "خبر سيء" لإسرائيل.. سجله يرسم ما ينتظر المنطقة
Lebanon 24
27-01-2021
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية تقريراً تحت عنوان "المرشح للقضاء على إرث دونالد ترامب في الشرق الأوسط". وفي التفاصيل أنّ الصحافة الإسرائيلية تتناول يومياً الملف الإيراني من زاوية ترقب تعامل إدارة جو بايدن مع الإتفاق النووي. وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة "يسرائيل هَيوم" اليمينية الإثنين مقالة تحمل توقيع المحلل أمنون لورد وتسلّط الضوء على روبرت مالي بصفته "المرشح للقضاء على إرث دونالد ترامب في الشرق الأوسط"، بحسب ما جاء على موقع "180 بوست".
وجاء في المقالة: "المرشح الأبرز لمنصب الموفد الأميركي الخاص لإيران هو روبرت مالي. الشخص الذي سيعيَّن في هذا المنصب سيصبح مسؤولاً عن إدارة الاتصالات مع إيران لتجديد الاتفاق النووي، أو السبيل للعودة إليه. إذا كان هناك أخبار سيئة، وهناك الكثير منها منذ تنصيب بايدن في الرئاسة - فإنها احتمال تعيين روبرت مالي في هذا المنصب.
روبرت مالي معروف جيداً في إسرائيل. حتى مؤخراً كان رئيساً لفريق الأزمات الدولية. كما كان مستشاراً للشؤون الفلسطينية والشرق الأوسط للرئيس كلينتون والرئيس أوباما. في سنة 2000 وفي أعقاب محادثات كامب ديفيد التي شارك فيها، حمّل مسؤولية فشل المحادثات لرئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك وبرّأ ياسر عرفات. نشأت مقاربته وسط اليسار الدولي، بما فيه الإسرائيلي. وطوال سنوات بعد وفاة ياسر عرفات طوّر علاقات مع الوسط المقرب من أبو مازن.
الموضوع النووي الإيراني ليس بالتحديد مجال خبرته. في الأسبوع الماضي هبت عاصفة عامة في أوساط المؤسسة الدبلوماسية والمعلقين الكبار بشأن روبرت مالي. المؤسسة الدبلوماسية دافعت عنه، بينما يدّعي معارضوه أن صدقية وزير الخارجية أنطوني بلينكن ستتضرر إذا جرى تعيين مالي وموقف الولايات المتحدة سيضعف".
وتابع الكاتب: "في كانون الأول من السنة الماضية أنشأ مالي تحالفاً بين "مجموعة الأزمات الدولية" وبين الهيئة التي يترأسها دانيال ليفي المعروف في الأوساط المحيطة بإيهود باراك ويوسي بيلين. بالاستناد إلى المواقف التي عبّر عنها مالي وليفي مؤخراً، هما قريبان في الموضوع الفلسطيني من منظمة "بتسيلم". الوثيقة التي أصدرها المعهد الذي يترأسه مالي في منتصف كانون الأول 2020 تكشف وجهة نظره، ويمكن من خلالها استخراج الخلاصات بشأن دبلوماسيته الإيرانية، إذا حدثت. بحسب وجهة نظره، يتعين على الإدارة الأميركية الجديدة قبل كل شيء القضاء على المبادرات التي حققها الرئيس ترامب خلال سنواته في البيت الأبيض. "هذه أولوية أولى".
هو يعتبر كهدف للمعالجة بين الحجارة الأساسية للسياسة الفلسطينية للإدارة الأميركية، "إنشاء جمهور إسرائيلي يدرك نتائج وضع احتلال دائم". هو على ما يبدو يقصد استخدام يد قاسية توضح للجمهور في إسرائيل أنه يوجد ثمن أميركي للسيطرة على الضفة الغربية. في المقابل هو يطلب من الجمهور الفلسطيني ومن القيادة الفلسطينية تحدي الستاتيكو بوسائل غير عنفية وبما يتلاءم مع القانون الدولي. الأساس هو إعادة عقارب الزمن إلى الوراء فيما يتعلق بالتوجهات على الأرض على الصعيدين السياسي والقانوني، التي "مزقت في السنوات الأخيرة المشهد الدبلوماسي، ولم تقدر على تحقيق حقوق الفرد الأساسية للفلسطينيين".
وأضاف: "يعتبر مالي أن إسرائيل هي المشكلة، والحل مرتبط بمعالجة هذه "المشكلة". وهذا يشمل وقف "الضم الزاحف" كما يقول، والدفاع عن الفلسطينيين، بمن فيهم من هم في القدس الشرقية وغزة. غزة تعاني جرّاء حالة طوارىء إنسانية كنتيجة "للحصار". كل موضوع تهديد الصواريخ لم يحظ بأي اهتمام منه. يقترح مالي استخدام الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة - أي الامتناع من استخدام الفيتو - كوسلية ضغط على إسرائيل. هو يؤيد العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي وسائر المنتديات الدولية. ويقترح فرض رقابة على استخدام إسرائيل للمساعدة الأمنية والسلاح الأميركي".
وختم: "فيما يتعلق بالساحة الإيرانية، روبرت مالي هو الدبلوماسي الأكثر استعداداً لدفع ضريبة كلامية فيما يتعلق بحاجة سكان إسرائيل إلى حياة آمنة. قيم المساواة والتكافؤ بين إسرائيل وخصومها، أيضاً التعاون مع الاتحاد الأوروبي، هي ما يوجهه. لقد وقف ضد الـ12 مبدأ التي قدمها وزير الخارجية مايك بومبيو كشرط لرفع العقوبات عن إيران. مَن يريد القضاء على إرث ترامب في الشرق الأوسط وهذه هي الفكرة المنظمة لروبرت مالي، سيحمل معه هذه العدة أيضاً إلى المجال الإيراني. مالي هو النموذج الكلاسيكي لشخص لديه مقاربة أيديولوجية مؤيدة جداً للفلسطينيين - وبالنسبة إلى الديمقراطيين – يعكس هذا النهج تأييداً لإيران أيضاً - مغطاة بلغة مؤسساتية من النخبة الدبلوماسية الدولية".
تابع
الأكثر قراءة
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
Lebanon 24
وفاة وزير متأثراً بمضاعفات كورونا
14:56 | 2021-01-26
26/01/2021 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
Lebanon 24
الطب الشرعي المصري يصدر بيانه النهائي حول وفاة حاتم علي.. هل من شبهة جنائية؟
15:00 | 2021-01-26
26/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تفجر مفاجأة.. ستدخل هذا المجال الفني
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تفجر مفاجأة.. ستدخل هذا المجال الفني
15:20 | 2021-01-26
26/01/2021 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبيهة جديدة لنادين نسيب نجيم.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
شبيهة جديدة لنادين نسيب نجيم.. تعرفوا إليها (صور)
15:00 | 2021-01-26
26/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2021-01-27
تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الجولان السوري المحتل
12:30 | 2021-01-27
نائبة الرئيس الأميركي تتلقّى الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" (فيديو)
12:00 | 2021-01-27
"ليس يوم تنحيه"... مقرب سابق من مبارك يكشف أصعب لحظات حياته (فيديو)
11:30 | 2021-01-27
روحاني: سنلتزم بالاتفاق النووي بعد تنفيذ الدول الأوروبية لوعودها
11:15 | 2021-01-27
مجموعة أميركية تثير بلبلة.. وطلب بتصنيفها إرهابية
11:00 | 2021-01-27
دهست شرطة ومارة... أمر باعتقال اللبنانية ألين سكاف زوجة هانبيال القذافي
فيديو
يخرق بها الاحتلال أجواءنا وسيشتري منها بلد عربي.. تعرّفوا إلى طائرات "أف-35" الشبحية
Lebanon 24
يخرق بها الاحتلال أجواءنا وسيشتري منها بلد عربي.. تعرّفوا إلى طائرات "أف-35" الشبحية
13:00 | 2021-01-27
27/01/2021 13:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 13:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
09:00 | 2021-01-27
27/01/2021 13:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact