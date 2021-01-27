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عربي-دولي
هل مازالت شقيقة كيم جونغ أون تتمتع بالنفوذ بعد خفض رتبتها؟
Lebanon 24
27-01-2021
|
10:30
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كشفت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، عن دور كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون بعد تخفيض رتبتها في الحزب الحاكم.
وقدرت وزارة الوحدة أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، لا زالت تلعب دورا مهما، ولها نفوذ فعال على الرغم من تخفيض رتبتها في الحزب.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الوحدة للصحفيين حول مكانة كيم يو-جونغ، نائب المدير العام لحزب العمال الحاكم، "من المنطق أن نرى أنها لا زالت تلعب دورا حقيقيا، وتمارس نفوذا فعالا على الرغم من تخفيض مكانتها شكليا"، وفقا لوكالة "يونهاب".
وكانت الشقيقة كيم في الدورة الثامنة للمؤتمر الحزبي العام المنعقد هذا الشهر، قد تقلدت منصب عضو للجنة المركزية للحزب بعد أن كانت عضوا مرشحا لدائرة الشؤون السياسية.
كما تراجعت مكانتها من النائب الأول للمدير العام إلى نائب للمدير العام.
وأكد المسؤول الجنوبي، "لا زالت كيم ضمن قائمة العشرين في اللجنة المركزية للحزب. وحول مكانتها التي لعبت من خلالها دورا جوهريا في التعامل مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، نرى أنها تواصل مهامها نظرا لعدم ما يفيد باستبدالها بشخص آخر".
المصدر: سبوتنيك
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