عربي-دولي

روحاني: سنلتزم بالاتفاق النووي بعد تنفيذ الدول الأوروبية لوعودها

Lebanon 24
27-01-2021 | 11:30
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أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استعداد طهران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، بعد ساعة واحدة من عودة الدول الأوروبية للالتزام بتعهداتها.

وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: "وعد الأوروبيون ولم يفوا بوعودهم... عودوا إلى تعهداتكم وبعد ساعة من عودتكم سوف نعود إلى تعهداتنا".
وأضاف أنه "لا يحق للدول الأوروبية مطالبتنا بشيء بعدما فشلت في الالتزام بتعهداتها وتنفيذ وعودها".
 
وتابع "باستثناء عدد قليل من البلدان الصغيرة، الجميع يطالب الولايات المتحدة بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، لقد صبرنا وكان صبرنا جميلا".

يذكر أن وزيرالخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، كان قد دعا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمبادرة بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب عام 2018.

وكانت الدول الست (المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران قد أعلنت في عام 2015 عن تحقيق خطة عمل شاملة مشتركة.

ونص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي، إلا أن الصفقة في شكلها الأصلي لم تستمر حتى ثلاث سنوات، فقد أعلنت الولايات المتحدة في أيار 2018، انسحابًا أحاديً الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.

بدورها أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ابتداء من المرحلة النهائية في 5 كانون الثاني 2020.
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