روحاني: سنلتزم بالاتفاق النووي بعد تنفيذ الدول الأوروبية لوعودها

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استعداد طهران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، بعد ساعة واحدة من عودة الدول الأوروبية للالتزام بتعهداتها.



وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: "وعد الأوروبيون ولم يفوا بوعودهم... عودوا إلى تعهداتكم وبعد ساعة من عودتكم سوف نعود إلى تعهداتنا".

وأضاف أنه "لا يحق للدول الأوروبية مطالبتنا بشيء بعدما فشلت في الالتزام بتعهداتها وتنفيذ وعودها".