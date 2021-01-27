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عربي-دولي
تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الجولان السوري المحتل
Lebanon 24
27-01-2021
|
13:00
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أفادت قناة "العربية" أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية تتجه نحو الجولان السوري المحتل.
وأشارت القناة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنه تم رصد صور لدبابات إسرائيلية في طريقها إلى الجولان السوري.
ولم تكشف القناة مزيدا من التفاصيل حول هذه التعزيزات.
والشهر الماضي، أغلقت إسرائيل المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان المحتل، وذلك بعد استعدادها للقيام بتدريبات عسكرية أعلنت عنها في وقتها.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن الجيش الاسرائيلي سيجري تدريبات عسكرية في الجولان السوري.
وقالت الهيئة إن التدريبات تشمل إطلاق نار بالذخيرة الحية، كما سيتم إطلاق صواريخ.
المصدر: سبوتنيك
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