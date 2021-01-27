هل من طروحات أميركية مرتقبة لتسريع الحل في سوريا؟

وشدد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن "الإدارات الأميركية المتعاقبة عبر التاريخ لم يسبق أن أحدث تغيّر إحداها انقلاباً جذريّاً في طريقة تعاطي الإدارة الجديدة مع القضايا الدولية، فقد تتغيّر العناوين والأدوات والوسائل، لكنّ الخطط والنتائج المرجوّة تقريباً تستمر إلى حين استكمال الاستراتيجية الأميركية (التي قد تستغرق زمناً تنقضي معه عدة ولايات رئاسية دونما نشعر بأي تغيّر واضح)".وأردف الخالدي قائلاً: "لذلك عوّدنا أنفسنا على القيام بما يمكننا فعله بمعزل عن تبدّل قيادات الدول الفاعلة في الملف السوري، ولا نعوّل كثيراً على تغيّر الإدارة بقدر ما نعوّل على تكثيف نشاطنا وتعزيز جهودنا وزيادة وعينا وخبرتنا بالتعامل مع الدول الكبرى ومصالحها والعمل على توحيد صفوفنا في المعارضة لمواجهة كل التحديات والمستجدات".خبرة واسعةوبالنسبة لطريقة تعاطي الإدارة الجديدة المتوقعة بخصوص الملف السوري، لفت عضو هيئة المفاوضات، إلى كون غالبية المسؤولين في الإدارة الجديدة لديهم خبرة واطلاع واسعين عن الملف السوري، مؤكداً أن معظمهم عمل في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما التي تزامنت مع أهم المراحل التي مرت بها الأزمة في سوريا، وكان لديهم تواصل فعّال ورؤية عميقة حول حقيقة ما يجري.ومن ثم قال الخالدي إنه "لا نعتقد بأن الإدارة الجديدة ستأخذ وقتاً طويلاً للانخراط في الملف السوري من جديد، بل نظنّ بأنها وخلال فترة قصيرة سيكون لديها طروحات وأفكار من شأنها توضيح وتثبيت الإطار الذي يمكن من خلاله تسريع الحل السياسي".ولفت إلى أن الإدارة الأميركية أمامها مسار جاهز يكفيها أن تضغط لدعمه وحصر الحل من خلاله، وهو مسار جنيف الأممي المُدَعّم بالقرار 2254، مشدداً على الرهان على ما وصفه بـ "خبرات هذه الإدارة السابقة في الملف السوري".وتابع منسق منصة القاهرة في هيئة التفاوض السورية: لا نريد أن نبالغ في الرهان على الإدارة الجديدة، لكنّ مرجعية هذه الإدارة (الديمقراطية) وكذلك وعود الرئيس بايدن في برنامجه الانتخابي بضرورة ترسيخ القيم الديمقراطية التي تنادي بها الولايات المتحدة الأميركية وتحارب من أجل نشرها "لا يستقيم معها السكوت عن تثبيت حكم النظام السوري أو التمدد الإيراني في المنطقة على حساب دماء وأجساد شعوب المنطقة"، على حد قوله.وشدد على ضرورة وجود "استراتيجية أميركية متوازنة بخصوص سوريا والمنطقة، حتى ولو كثر الحديث عن عودة المفاوضات بين أميركا وإيران بخصوص الاتفاق النووي وإعادة العلاقات مع إيران وإمكانية رفع العقوبات عنها جزئياً، فإنّ ذلك لن يتمّ دون تقديم إيران تنازلات كبيرة من شأنها حلحلة بعض الأمور المستعصية في المنطقة وعلى رأسها سوريا ".وقال الخالدي: "نحن ننظر دائماً بعين الترقّب لاستثمار كل ما هو جديد وطارئ بما يصب في مصلحة قضية الشعب السوري، ولدينا الكثير لنفعله مع الإدارة الجديدة، خاصةً وأن عودة الديمقراطيين لسدة الحكم في أميركا ستعيد معها الدور الأوروبي حتماً، ولطالما لعبت أوروبا دوراً هاماً في ضبط التوازنات الدقيقة في المنطقة، والتي كلما غابت حملت معها الكثير من الفواجع والأحداث المؤسفة بحق الكثير من أبرياء شعوب المنطقة.كما أكد الخالدي على ضرورة الدور العربي ووحدة العرب في وجه أطماع الدول الإقليمية، موضحاً أن الساحة السورية فرصة للعرب لإنقاذ جزء مهم من أرضهم وكذلك فرصة لهم لتكون الشام سدّاً منيعاً في وجه من استباحها كبوابة للوصول لعواصم عربية كبرى.