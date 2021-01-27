بعد مكالمة بين بايدن وبوتين.. البرلمان الروسي يمد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية

وافق مجلس النواب بالبرلمان الروسي (الدوما)، الأربعاء، على تمديد آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية قبل أيام من انتهاء صلاحيتها.وصوت مجلس الدوما بالإجماع على تمديد معاهدة نيو ستارت لمدة خمس سنوات. جاء التصويت بعد يوم واحد من مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعربا فيها عن الارتياح إزاء تبادل المذكرات الدبلوماسية حول تمديد معاهدة نيو ستارت. واتفقا على استكمال الإجراءات اللازمة في الأيام القليلة المقبلة، بحسب الكرملين.ولا يتطلب تمديد الاتفاقية موافقة الكونغرس في الولايات المتحدة، ولكن يجب على المشرعين الروس التصديق على هذه الخطوة. وقال أعضاء بارزون في البرلمان الذي يسيطر عليه الكرملين إنهم سيعجلون القضية ويستكملون الخطوات اللازمة لتمديد المعاهدة هذا الأسبوع.وحدّدت معاهدة "نيوستارت"، الموقّعة عام 2010، سقف عدد الرؤوس النووية التي يمكن لأبرز قوتين نوويتين أن تنشراها عند 1,550.وظهرت مسودّة القانون على موقع مجلس الدوما، مساء الثلاثاء، وقالت مذكرة توضيحية ربطت بمشروع القانون "في 26 كانون الثاني توصّلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق على تمديد المعاهدة".وأشارت إلى أنّ الطرفين "اتفقا في المبدأ" على تمديد "نيوستارت" مدة خمس سنوات.