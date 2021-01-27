بعد تصريح إسرائيلي.. إيران تحذر تل أبيب من ردة فعلها!

حذر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إسرائيل من رد فعل طهران جراء التهديدات الإسرائيلية لها، وقال إن بلاده تحتفظ بحق الرد على هذه التصريحات.ووصف الحديث الإسرائيلي عن تهديد الملف النووي الإيراني للمنطقة بأنه كذب وافتراء واستخدام لمعلومات ملفقة. وشدد على أن تهديدات إسرائيل ترمي للتستر على ترسانتها النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة.جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، التي أشار فيها إلى زيادة قوة الردع ضد الدول التي تهدد أمن إسرائيل، بتحالف إقليمي مع دول عربية وخليجية.من جهته، أعرب مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن قناعته ببطلان التصريحات التي جاءت على لسان قائد أركان الجيش الإسرائيلي، معربا عن قناعته بغياب أي خطة أو قدرة لدى إسرائيل على شن حرب ضد طهران.