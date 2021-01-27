17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
10
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
رئيس حزب بريطاني يهاجم جونسون: استجابته للوباء بطيئة
Lebanon 24
27-01-2021
|
20:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهم رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ"التباطؤ في تنفيذ إجراءات تحد من انتشار كورونا"، داعيا جونسون إلى شرح سبب تجاوز عدد وفيات الوباء الـ100 ألف.
واعتبر ستارمر أن "جونسون كان بطيئا في الاستجابة لعدد من القضايا خلال الأزمة، بما في ذلك فرض الإغلاق وتوفير معدات الوقاية الشخصية لعمال الخطوط الأمامية وحماية دور الرعاية وتفعيل جهود الاختبار والتتبع".
وقال: "بالأمس اجتزنا المرحلة المأساوية المتمثلة في وفاة 100 ألف... هذه ليست مجرد إحصائية والسؤال الذي يدور على شفاه الجميع هو: لماذا؟"، مضيفا: "يجب أن يكون رئيس الوزراء قد فكر في هذا السؤال كثيرا. فهل يمكنه أن يخبرنا لماذا يعتقد أن المملكة المتحدة انتهى بها الأمر بتسجيل 100 ألف وفاة وهو أعلى رقم في أوروبا؟".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
Lebanon 24
وفاة مسؤول مصري كبير على الهواء.. والمذيعة تتعرض لصدمة (فيديو)
09:30 | 2021-01-27
27/01/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
Lebanon 24
سيكون مصيرياً.. تظاهرات وصدامات وفضيحة بمنطقة عربية: إليكم توقعات ماغي فرح لشهر شباط (فيديو)
09:00 | 2021-01-27
27/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للثلوج والعواصف.. منخفض جوي آتٍ في هذا الموعد!
Lebanon 24
استعدوا للثلوج والعواصف.. منخفض جوي آتٍ في هذا الموعد!
13:39 | 2021-01-27
27/01/2021 01:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا يخطف ابنة الـ 31.. ستيفاني ضحية جديدة للفيروس اللعين
Lebanon 24
كورونا يخطف ابنة الـ 31.. ستيفاني ضحية جديدة للفيروس اللعين
09:09 | 2021-01-27
27/01/2021 09:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد اللبنانيين: غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يهدد اللبنانيين: غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ وستغمرها هجماتنا
07:16 | 2021-01-27
27/01/2021 07:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:50 | 2021-01-27
وزير إسرائيلي يحذر إيران.. ويؤكد إبرام اتفاق مع السعودية في المستقبل
23:30 | 2021-01-27
هذا ما كشفه قائد العام للحرس الوطني الأميركي عن أحداث الكابيتول
23:00 | 2021-01-27
"أكثر إنتقالاً وفتكاً"... إليكم آخر معلومات الصحة العالمية حول سلالات كورونا المتحورة
22:30 | 2021-01-27
في فرنسا.. مطعم يرفض الإغلاق بسبب كورونا والزبائن يهتفون بوجه الشرطة "حرية..حرية"
22:00 | 2021-01-27
المتحدث باسم القوات الإيرانية يرفع سقف تهديده لإسرائيل!
21:30 | 2021-01-27
إدارة بايدن جمدت حصانته.. هل يصبح رئيس وزراء مصر الأسبق متهما أمام محكمة أميركية؟
فيديو
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 02:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 02:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 02:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact