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رئيس حزب بريطاني يهاجم جونسون: استجابته للوباء بطيئة

Lebanon 24
27-01-2021 | 20:30
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اتهم رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ"التباطؤ في تنفيذ إجراءات تحد من انتشار كورونا"، داعيا جونسون إلى شرح سبب تجاوز عدد وفيات الوباء الـ100 ألف.
واعتبر ستارمر أن "جونسون كان بطيئا في الاستجابة لعدد من القضايا خلال الأزمة، بما في ذلك فرض الإغلاق وتوفير معدات الوقاية الشخصية لعمال الخطوط الأمامية وحماية دور الرعاية وتفعيل جهود الاختبار والتتبع".

وقال: "بالأمس اجتزنا المرحلة المأساوية المتمثلة في وفاة 100 ألف... هذه ليست مجرد إحصائية والسؤال الذي يدور على شفاه الجميع هو: لماذا؟"، مضيفا: "يجب أن يكون رئيس الوزراء قد فكر في هذا السؤال كثيرا. فهل يمكنه أن يخبرنا لماذا يعتقد أن المملكة المتحدة انتهى بها الأمر بتسجيل 100 ألف وفاة وهو أعلى رقم في أوروبا؟".
المصدر: روسيا اليوم
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