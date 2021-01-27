"أكثر إنتقالاً وفتكاً"... إليكم آخر معلومات الصحة العالمية حول سلالات كورونا المتحورة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، معطيات جديدة حول مدى انتشار 3 سلالات جديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" تعتبر أكثر انتقالا.

وذكرت المنظمة، في تقرير أسبوعي حول تطورات سير الجائحة، أن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، والتي أطلق عليها "VOC-202012/01"، تم رصدها منذ 19 كانون الثاني في 10 دول أخرى ليبلغ العدد العام للبلدان التي سجلت فيها 70.

وأعادت المنظمة إلى الأذهان أن هذه السلالة معدية بشكل أكبر بينما أشارت المعطيات الأخيرة للحكومة البريطانية إلى أنها تتسبب كذلك في إصابات أخطر بالمرض، لكنها شددت على أن هذه المعلومات أولية ولا بد من أجراء مزيد من التحليل.