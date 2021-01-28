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كُشف السبب.. هكذا توفي المسؤول المصري فجأة على الهواء

Lebanon 24
28-01-2021 | 07:30
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كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن سبب وفاة المهندس، أبو طالب توفيق، رئيس شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية".

وأكدت المصادر أن المسؤول المصري توفي خلال لقاء تلفزيوني على الهواء مباشرة، بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران، وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضافت المصادر أن أبو طالب توفيق، يبلغ من العمر 60 عاما، حيث توفي خلال إجرائه مقابلة مع الإعلامية المصرية، آية عبد الرحمن.
 
المصدر: وكالات
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