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عربي-دولي
أردوغان يتصل بإيلون موسك.. وهذه تفاصيل المشروع الضخم
Lebanon 24
28-01-2021
|
08:00
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أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع مدير شركة "SpaceX" الأميركية للفضاء، إيلون موسك.
وأفادت الرئاسة التركية في بيان بأن "المحادثات تناولت التعاون في مجالات مختلفة خاصة في التكنولوجيا الفضائية بين شركات ومؤسسات في القطاعين الخاص والعام بتركيا".
وسبق أن نفذت "SpaceX"، يوم 8 كانون الثاني، عملية إطلاق للصاروخ الحامل "Falcon 9" من قاعدة في ولاية فلوريدا عليه قمر الاتصال الصناعي التركي "Turksat 5A".
وأوضح أردوغان في حينه أن "Turksat 5A" سيكون رابع قمر صناعي تركي في الفضاء تم إطلاقه لأغراض الاتصالات، مبينا أنه سيقدم خدمات واسعة النطاق تشمل أوروبا والشرق الأوسط وشمال ووسط وجنوب إفريقيا وبحار المتوسط وإيجة والأسود.
ولفت إلى أنه مع إطلاقه يرتفع عدد أقمار تركيا النشطة في الفضاء إلى 7، فيما تعهد بمواصلة تطوير البرنامج الفضائي التركي.
المصدر:
وكالات
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