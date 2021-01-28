15
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
توقعاته حول كورونا صدقت.. غيتس يحذر العالم: الجائحة التالية قد تكون أسوأ بـ10 مرات
Lebanon 24
28-01-2021
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر مؤسس شركة "مايكروسوفت" العملاقة، الملياردير الأميركي، بيل غيتس، أن الجائحة التالية التي سيواجهها العالم قد تكون أقوى بـ10 مرات من تلك التي تسبب بها فيروس كورونا.
وقال غيتس، في مقابلة مع صحيفة "Suddeutsche Zeitung": "لسنا مستعدين للجائحة التالية. آمل في أن هذا الوضع سيتغير بعد عامين... هناك الكثير ما يمكن القيام به، بما في ذلك (تطوير) اللقاحات والفحوص والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة"؛ علماً أنّه سبق لغيتس أن تنبأ بأنّ جائحة ستجتاح العالم في 2016.
وتابع غيتس محذرا أن "هذه الجائحة مرعبة، لكن التالية قد تكون أسوأ بـ10 مرات"، مشيرا إلى أنه تبين أن "النظام اللوجيستي في العالم الغني" أكثر تعقيدا مما كان يبدو سابقا.
كما لفت مؤسس "مايكروسوفت" إلى أن صبر الناس بالتأكيد على وشك النفاد"، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في ظروف أصعب ولا يمكنهم ضمان دراسة أطفالهم عن بعد، مضيفا: "العودة للحياة الطبيعية ستتطلب عاما كاملا على الأقل".
وتنحى غيتس عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة "مايكروسوفت" في العام 2014، وقد خصص ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية للجهود العالمية لمكافحة "كوفيد-19". ويشمل هذا المبلغ دعما لبعض الشركات المصنعة للقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات المحتملة.
ومنذ بداية الجائحة نشر أتباع بعض نظريات المؤامرة تقارير زعمت أن انتشار فيروس كورونا نجم عن عملية سرية تهدف إلى وضع شرائح إلكترونية في البشر وتعزيز متابعتهم، مدعين أن هذه الجهود يقف وراءها غيتس.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا للثلوج والعواصف.. منخفض جوي آتٍ في هذا الموعد!
Lebanon 24
استعدوا للثلوج والعواصف.. منخفض جوي آتٍ في هذا الموعد!
13:39 | 2021-01-27
27/01/2021 01:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تقود سيارتها الفخمة بطريقة جنونية (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تقود سيارتها الفخمة بطريقة جنونية (فيديو)
12:50 | 2021-01-27
27/01/2021 12:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا يهزم جان خضير... عملاق من الزمن الجميل يغادرنا بصمت
Lebanon 24
كورونا يهزم جان خضير... عملاق من الزمن الجميل يغادرنا بصمت
22:02 | 2021-01-27
27/01/2021 10:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
موجودة بكل منزل وتؤخذ بلا وصفة.. طبيب يحذر من خطورة هذه الأدوية
Lebanon 24
موجودة بكل منزل وتؤخذ بلا وصفة.. طبيب يحذر من خطورة هذه الأدوية
12:00 | 2021-01-27
27/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تنتقل AUB إلى دبي؟
Lebanon 24
هل تنتقل AUB إلى دبي؟
12:00 | 2021-01-27
27/01/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2021-01-28
نواب يرتادون الملاهي الليلية بظل كورونا.. ورئيس الوزراء يعتذر
10:09 | 2021-01-28
"فايزر" و"بايونتيك" أكدتا أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين
10:00 | 2021-01-28
مستشفى غير قانوني طعّم الآلاف بلقاحات زائفة ضد كورونا.. وهذه قيمة الجرعة (فيديو)
09:43 | 2021-01-28
أخيرا.. فريق "الصحة العالمية" يبدأ تحقيقه المنتظر في ووهان
09:30 | 2021-01-28
تحسبا لاحتمال أن تصبح غير فعالة.. هذا ما تهتم به "الصحة العالمية" الآن بشأن لقاحات كورونا
09:10 | 2021-01-28
ما حقيقة دهس زوجة القذافي اللبنانية الاصل ألين سكاف فتاة في سوريا؟
فيديو
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 10:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 10:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 10:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact