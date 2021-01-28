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نواب يرتادون الملاهي الليلية بظل كورونا.. ورئيس الوزراء يعتذر

Lebanon 24
28-01-2021 | 10:30
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اعتذر رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، من الشعب، وذلك بعد أن زار عدد من نواب ائتلافه الحاكم نواد ليلية، بالرغم من دعوة حكومته الناس لتجنب النزهات في مواجهة جائحة كورونا.

وقال سوغا: "أنا آسف بشدة لحدوث هذا، خاصة بعد أن نطلب من الناس عدم تناول الطعام في الخارج بعد الساعة الثامنة مساء، وتجنب النزهات غير الضرورية وغير العاجلة".

وأضاف: "يجب على كل نائب أن يتصرف لكسب تفهم الشعب".

من جانبه، علق جون ماتسوموتو، النائب البارز من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، على تصرفه قائلا: "كان سلوكي بمثابة إهمال مني، في وقت نطلب فيه من الناس التحلي بالصبر"، حيث كشف ماتسوموتو أنه زار ناديين ليليين في حي "جينزا الفاخر" في طوكيو، بعد تناول الطعام في مطعم إيطالي يوم الاثنين الماضي، وذلك عقب تقرير نشرته مجلة "ديلي شينشو" حول هذا الأمر.

كما اعتذر كيوهيكو توياما، النائب عن الشريك الأصغر للتحالف كوميتو، بعد أن ذكرت صحيفة "التابلويد شوكان بونشون" أنه زار ملهى ليليا راقيا في جينزا، وبقي فيه حتى وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت اليابان هذا الشهر حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى لاحتواء فيروس كورونا، بعد زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس، وشملت الإجراءات الصحية الوقائية الجديدة طلب إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة الـ8 مساء، بالرغم من عدم وجود عقوبات حاليا على الذين لا يمتثلون لهذه القيود.
المصدر: وكالات
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