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أخيرا.. فريق "الصحة العالمية" يبدأ تحقيقه المنتظر في ووهان

Lebanon 24
28-01-2021 | 09:43
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غادر خبراء من منظمة الصحة العالمية، الخميس، الفندق في مدينة ووهان الصينية، حيث أمضوا حجرا صحيا استمر أسبوعين، قبل بدء تحقيقهم الميداني في الصين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.

وشاهد فريق من وكالة "فرانس برس" عشرات المحققين يستقلون حافلة كانت تنتظرهم عند مدخل الفندق. وغادرت الآلية المكان إلى وجهة مجهولة في المدينة التي ظهر فيها وباء كوفيد-19 في نهاية 2019.
ووصل فريق خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين في 14 كانون الثاني الجاري، للتحقيق في منشأ فيروس كوفيد-19.

ووفق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن العلماء، وهم من دول عدة، سيركزون خلال زيارتهم على كيفية انتقال فيروس كورونا إلى البشر، علما أن الدراسات ستبدأ في ووهان لتحديد المصدر المحتمل للتفشي في الحالات الأولى.
وظل أصل الفيروس حتى الآن مصدرا للتكهنات بشكل كبير، وتتركز معظمها حول احتمال أن تكون الوطاويط حملت الفيروس ونقلته إلى البشر من خلال الغذاء أو الدواء في الأسواق الشعبية الصينية.
ومنذ ظهوره قتل الوباء أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء العالم، وبدل شكل الحياة تماما، فيما تتواصل الجهود المبذولة لتطعيم الناس وتواجه عوائق عدة مثل الفوضى، ومحدودية الإمدادات في بعض الأماكن.
وشكلت ووهان الجزء الأكبر من حوالي 4635 حالة وفاة في الصين بسبب كوفيد- 19، وهو رقم ظل ثابتًا إلى حد كبير لعدة أشهر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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