عربي-دولي

تطور طبي ايجابي.. فايزر وبايونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين

Lebanon 24
28-01-2021 | 17:45
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أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك في بيان لهما، الخميس، أن لقاحهما ضد (كوفيد-19) يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا البريطانية وجنوب الإفريقية.
وقالت الشركتان في بيان نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، إن "فوارق طفيفة" رصدت في اختبارات مقارنة الفيروس الأصلي والنسختين المتحورتين الجديدتين "لن تؤدي على الأرجح إلى انخفاض يذكر في فعالية الفيروس".
وأكد البيان أن الاختبارات في المختبر "لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة". وبين أن التحالف "يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعد للاستجابة" إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.
وأضاف البيان أن "بايونتيك وفايزر" تعتقدان أن مرونة منصة اللقاح "إم آ إن ايه" المملوكة من بايونتيك، تجعلها في وضع يسمح لها بتطوير متغيرات جديدة للقاح إذا لزم الأمر.
 
 
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