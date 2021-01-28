15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"فايزر" و"بايونتيك" أكدتا أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين
Lebanon 24
28-01-2021
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت شركتا "فايزر" و"بايونتيك" أن "لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لكورونا".
مواضيع ذات صلة
فايزر وبايونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لكورونا (سكاي نيوز)
Lebanon 24
فايزر وبايونتيك تؤكدان أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لكورونا (سكاي نيوز)
28/01/2021 15:23:28
28/01/2021 15:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات mtv: لقاحات "كورونا" لن تصل في ٧ شباط بل قد تتأخر إلى ١٤ شباط والدفعة الأولى المقرّر تلقيها من "فايزر" خلال هذا الأسبوع ستكون ٢٠ ألف جرعة وليس ٤٠ ألفاً بسبب تأخّر شركة "فايزر" في توزيع اللقاحات
Lebanon 24
معلومات mtv: لقاحات "كورونا" لن تصل في ٧ شباط بل قد تتأخر إلى ١٤ شباط والدفعة الأولى المقرّر تلقيها من "فايزر" خلال هذا الأسبوع ستكون ٢٠ ألف جرعة وليس ٤٠ ألفاً بسبب تأخّر شركة "فايزر" في توزيع اللقاحات
28/01/2021 15:23:28
28/01/2021 15:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تنوع خيارات اللقاحات ضد كورونا... لماذا ترويج لبنان الرسمي لـ"فايزر"؟!
Lebanon 24
تنوع خيارات اللقاحات ضد كورونا... لماذا ترويج لبنان الرسمي لـ"فايزر"؟!
28/01/2021 15:23:28
28/01/2021 15:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فايزر ستزود الصحة العالمية بـ40 مليون جرعة لقاح ضد كورونا
Lebanon 24
فايزر ستزود الصحة العالمية بـ40 مليون جرعة لقاح ضد كورونا
28/01/2021 15:23:28
28/01/2021 15:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فايزر
وبايونتيك
لقاح
كورونا
تابع
الأكثر قراءة
كورونا يهزم جان خضير... عملاق من الزمن الجميل يغادرنا بصمت
Lebanon 24
كورونا يهزم جان خضير... عملاق من الزمن الجميل يغادرنا بصمت
22:02 | 2021-01-27
27/01/2021 10:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب برصاص في ظهره.. "عمر" توفي جراء مواجهات الأمس في طرابلس
Lebanon 24
أصيب برصاص في ظهره.. "عمر" توفي جراء مواجهات الأمس في طرابلس
09:21 | 2021-01-28
28/01/2021 09:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الملحوظ أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الملحوظ أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
09:12 | 2021-01-28
28/01/2021 09:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ.. الدولار بـ9000 ليرة؟!
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ.. الدولار بـ9000 ليرة؟!
16:55 | 2021-01-27
27/01/2021 04:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
27/01/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2021-01-28
القاذفة الأميركية العملاقة وصلت.. وطهران "استلمت الرسالة": عكس المطلوب
14:00 | 2021-01-28
ظريف من جورجيا: نحاول استخدام الأطر الإقليمية لتخفيف التوتّر
13:30 | 2021-01-28
الليلة.. ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة هذا العام فوق الكعبة المشرفة
13:00 | 2021-01-28
إسرائيل تضرب سوريا وروسيا تستغل الفرصة: "أهلاً بكم في الفيلق الخامس"
13:00 | 2021-01-28
لقاح "أسترازينيكا" يسري مفعوله في الفلبين
12:30 | 2021-01-28
مصر: 200 ألف مولود كل عام نتيجة لزواج القاصرات
فيديو
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 15:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. ديما قندلفت تكشف معاناتها بسبب تشوّه في وجهها (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 15:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب.. لحظة سقوط مكيّف هواء على رأس رجل إطفاء (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
28/01/2021 15:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact