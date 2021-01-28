عربي-دولي

"فايزر" و"بايونتيك" أكدتا أن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين

Lebanon 24
28-01-2021 | 10:09
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أكدت شركتا "فايزر" و"بايونتيك" أن "لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لكورونا".
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