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لقاح "أسترازينيكا" يسري مفعوله في الفلبين

Lebanon 24
28-01-2021 | 13:00
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وافقت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية، اليوم الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا.

 

 وقال رئيس القسم إريك دومينغو خلال مؤتمر صحفي "تم اتخاذ قرار أن جميع الشروط متوفرة لاستخدام لقاح أسترازينيكا في حالات الطوارئ".

 

وفي منتصف شهر كانون الثاني الجاري، وافقت الفلبين على الاستخدام الطارئ للقاح من شركة فايزر الأميركية وبيوتيك الألمانية، كما تبرعت الصين بـ500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى الفلبين.

 

وأثار رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، يوم أمس جدلا واسعا برفضه تلقي حقنة من لقاح فيروس كورونا أمام الكاميرات، كما فعل العديد من أقرانه من رؤساء وزعماء الدول حول العالم، وذلك لأنه أراد تلقي الحقنة في أردافه بدلاً من ذراعه.

وانتقد النقاد تفضيل دوتيرتي الحصول على الحقنة في أردافه كذريعة لعدم إظهار اللقاح الذي سيحصل عليه للجمهور، وسط مخاوف بشأن سلامة اللقاحات التي تشتريها الحكومة.
 
 
المصدر: سبوتنيك
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