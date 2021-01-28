لقاح "أسترازينيكا" يسري مفعوله في الفلبين

وافقت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية، اليوم الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس القسم إريك دومينغو خلال مؤتمر صحفي "تم اتخاذ قرار أن جميع الشروط متوفرة لاستخدام لقاح أسترازينيكا في حالات الطوارئ".

وفي منتصف شهر كانون الثاني الجاري، وافقت الفلبين على الاستخدام الطارئ للقاح من شركة فايزر الأميركية وبيوتيك الألمانية، كما تبرعت الصين بـ500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى الفلبين.

وأثار رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي، يوم أمس جدلا واسعا برفضه تلقي حقنة من لقاح فيروس كورونا أمام الكاميرات، كما فعل العديد من أقرانه من رؤساء وزعماء الدول حول العالم، وذلك لأنه أراد تلقي الحقنة في أردافه بدلاً من ذراعه.