عربي-دولي

الولايات المتحدة تراجع عدداً من القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب

Lebanon 24
28-01-2021 | 10:15
A-
A+




وأكد بلينكن دعم إدارة بايدن لاتفاق السلام، كما ربط بين عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران، بوفاء طهران بالتزاماتها تجاه
Doc-P-788534-637474285884892317.jpg
Doc-P-788534-637474285884892317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط. 


وأشاد بلينكن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي بما تحقق من تقدم في اتفاقيات "أبراهام" للسلام بين إسرائيل ودول عربية.


وفي أول مؤتمر صحفي له كوزير للخارجية الأميركية، قال أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تراجع عدداً من القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-01-28
14:00 | 2021-01-28
13:30 | 2021-01-28
13:00 | 2021-01-28
13:00 | 2021-01-28
12:30 | 2021-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website