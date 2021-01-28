الولايات المتحدة تراجع عدداً من القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب

أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط.وأشاد بلينكن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي بما تحقق من تقدم في اتفاقيات "أبراهام" للسلام بين إسرائيل ودول عربية.وفي أول مؤتمر صحفي له كوزير للخارجية الأميركية، قال أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تراجع عدداً من القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.