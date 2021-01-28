الليلة.. ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة هذا العام فوق الكعبة المشرفة

تشهد مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، ظاهرة فلكية تحدث للمرة الأولى فوق الكعبة المشرفة.وأعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سماء مكة المكرمة ستشهد اليوم، تعامد القمر على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر وهو التعامد الأول هذا العام 2021.وقال أبو زاهرة إن "القمر سيُشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي (الشمال الشرقي)، ويغرب في الأفق الشمالي (الشمال الغربي)؛ مما يعني أنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل، أما شمال الدائرة القطبية الشمالية، فيبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف".وأضاف "أما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فيتبع القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء؛ حيث يكون القمر منخفضًا في السماء، تمامًا مثل شمس الظهيرة الشتوية، أما جنوب الدائرة القطبية الجنوبية فيبقى القمر تحت الأفق لمدة 24 ساعة".وتابع "سيصل القمر لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساءً بتوقيت السعودية (07:16 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر".