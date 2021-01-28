الليلة.. ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة هذا العام فوق الكعبة المشرفة

تشهد سماء مكة المكرمة يوم الخميس 28 يناير تعامد القمر البدر على الكعبة المشرفة عند الساعة 12:43:34 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ( 09:43:34 مساء غرينتش) وسيكون على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصة مضاء بالكامل بنسبة (99.9 %) وعلى مسافة 381.125 وهو التعامد الأول هذا العام 2021. pic.twitter.com/x67iRwTMrK
— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) January 24, 2021
تشهد سماء مكة المكرمة يوم الخميس 28 يناير تعامد القمر البدر على الكعبة المشرفة عند الساعة 12:43:34 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ( 09:43:34 مساء غرينتش) وسيكون على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصة مضاء بالكامل بنسبة (99.9 %) وعلى مسافة 381.125 وهو التعامد الأول هذا العام 2021. pic.twitter.com/x67iRwTMrK