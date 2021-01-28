ظريف من جورجيا: نحاول استخدام الأطر الإقليمية لتخفيف التوتّر

أكّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف من العاصمة الجورجية تبليسي "أنّنا ندرك هواجس أصدقائنا في جورجيا، ونحاول استخدام الأطر الإقليمية لتخفيف التوتّر وتطوير التعاون".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن ظريف قوله، اليوم الخميس، من تبليسي المحطة الرابعة من جولته الدبلوماسية على دول منطقة القوقاز، قوله إنّ "منطقتنا مرت بظروف صعبة للغاية ونحن الآن بحاجة إلى تجاوز تلك الظروف"، مشدّداً على أنّه "علينا الاستفادة من الظروف الجديدة للتعاون مع دول المنطقة لضمان عدم تكرار الحروب والصراعات في منطقتنا".وحول مشاوراته مع المسؤولين الجورجيين قال ظريف، إنّ "إيران وجورجيا تربطهما علاقة طويلة الأمد، وأن التعاون في مجال الترانزيت مع جورجيا جيد جداً".