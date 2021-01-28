عربي-دولي

ظريف من جورجيا: نحاول استخدام الأطر الإقليمية لتخفيف التوتّر

Lebanon 24
28-01-2021 | 14:00
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أكّد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف من العاصمة الجورجية تبليسي "أنّنا ندرك هواجس أصدقائنا في جورجيا، ونحاول استخدام الأطر الإقليمية لتخفيف التوتّر وتطوير التعاون".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن ظريف قوله، اليوم الخميس، من تبليسي المحطة الرابعة من جولته الدبلوماسية على دول منطقة القوقاز، قوله إنّ "منطقتنا مرت بظروف صعبة للغاية ونحن الآن بحاجة إلى تجاوز تلك الظروف"، مشدّداً على أنّه "علينا الاستفادة من الظروف الجديدة للتعاون مع دول المنطقة لضمان عدم تكرار الحروب والصراعات في منطقتنا".

وحول مشاوراته مع المسؤولين الجورجيين قال ظريف، إنّ "إيران وجورجيا تربطهما علاقة طويلة الأمد، وأن التعاون في مجال الترانزيت مع جورجيا جيد جداً".
 
وكان ظريف التقى رئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي، وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما تخفيف التوتر الإقليمي بمساعدة دول المنطقة وزيادة التعاون مع الدول المجاورة.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني جولته الاقليمية في 24 كانون الثاني بزيارة العاصمة الاذربيجانية باكو، ومن ثم توجه الى العاصمة الروسية موسكو، ثم زار أرمينيا يوم امس، وسيتوجه إلى أنقرة في ختام زيارته لجورجيا.

وبحث ظريف خلال جولته الاقليمية مع مسؤولي الدول التي زارها في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة "إرنا". 
المصدر: إرنا
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