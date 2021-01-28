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ذكرى انفجار مكّوك تشالنجر الفضائي.. مأساة عمّقت الجراح على مدى 35 عاماً

Lebanon 24
28-01-2021 | 19:30
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تصادف اليوم، الخميس، الذكرى الـ35 لإنفجار المكوك الفضائي الأمريكي "تشالنجر" التابع لوكالة "ناسا"، والذي كان يضمّ على متنه 7 روّاد فضاء.
ففي يوم 28 كانون الثاني 1986، انفجر تشالنجر بعد 73 ثانية من إطلاقه من مركز كيندي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، إذ كان وصل إلى ارتفاع 13 كيلومتراً، وكان في مهمة للاتصال بقمر صناعي ولجمع معلومات عن مذنب هالي.


وبعد التحقيق بشأن الحادث، فقد تبيّن أنّ "ناسا" وقعت في خطأ أثناء تصميم مكوك تشالنجر رغم تحذير المهندسين، إذ تم استخدام دوائر مطاطية في تركيب أجزاء محركي الإقلاع، والتي تشققت في الجو نتيجة درجات الحرارة المنخفضة واندفاع المكوك السريع، الأمر الذي أدى لحدوث الانفجار.

وحمل المكوك على متنه روّاد الفضاء الـ7 هم: ديك سكوبي، كريستا مكولايف، مايكل سميث، جوديث رسنيك، رونالد مكنير، إليسون أونيزوكا، وغريغوري جارفيس.

وسقطت قطع المكوك في المحيط الأطلسي وأخرجت في بداية شهر آذار 1986 مع رفات رواد الفضاء وهم في قمرة القيادة.
 
واتضح أن 3 رواد حاولوا النجاة من الحادث، لكنهم لقوا حتفهم نتيجة اصطدامهم بسطح الماء بسرعة 333 كيلومتراً في الساعة.
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