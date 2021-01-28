الحكومة الإيطالية تستثمر في لقاح جديد ضدّ فيروس "كورونا"

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا، الأربعاء، أن الحكومة الإيطالية ستشارك بمستوى 30% في شركة محلية تطور لقاحاً جديداً ضد فيروس "كورونا" المستجد.



ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإنّ الحكومة ستقوم بالإستثمار في شركة "راي تيرا" للتكنولوجيا الحيوية ومقرها قرب روما، وقد اعتبر سبيرانسا أن هذا الأمر "خيار مهم".





وأعلنت أجهزة اللجنة العليا التي تعالج أزمة كورونا أن الدولة ستشارك بمستوى 30%. وقالت متحدثة لـ"فرانس برس" أنها غير قادرة على تحديد مبلغ الاستثمار أو تاريخ وضع اللمسات الأخيرة عليه. ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإنّ الحكومة ستقوم بالإستثمار في شركة "راي تيرا" للتكنولوجيا الحيوية ومقرها قرب روما، وقد اعتبر سبيرانسا أن هذا الأمر "خيار مهم".وأعلنت أجهزة اللجنة العليا التي تعالج أزمة كورونا أن الدولة ستشارك بمستوى 30%. وقالت متحدثة لـ"فرانس برس" أنها غير قادرة على تحديد مبلغ الاستثمار أو تاريخ وضع اللمسات الأخيرة عليه.



ومع هذا، قال المصدر نفسه أنّ شركة "راي تيرا" ستحصل على مزيد من الأموال العامة على شكل قروض ومساعدات بقيمة 81 مليون يورو.



وحتى الآن، فإنّ لقاح "راي تيرا" الذي لا يزال في مرحلة التجارب، غير جاهز لرفعه إلى السلطات الصحية الإيطالية والأوروبية. وقال فرانشيسكو فايا المسؤول الصحي في مستشفى سبالانزاني في روما المتخصص في الأمراض المعدية لقناة "لا سيتي": "اذا استمرت التجارب بنجاح كما في المرحلة الاولى يتوقع أن ننهي أعمالنا بحلول حزيران أو تموز كحد أقصى".

إلى ذلك، أعلن مدير الوكالة الإيطالية للأدوية جورجو بالو لقناة "سكاي تي جي 24" أن "اللقاح قد يكون جاهزاً في أيلول على أقرب تقدير".