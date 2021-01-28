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مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 إثر تسرّب مواد كيميائية قرب أتلانتا الأميركية

Lebanon 24
28-01-2021 | 21:48
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قتل خمسة اشخاص على الأقل ونقل عشرة إلى المستشفيات إثر تسرّب مادة النيتروجين السائل في مصنع للأغذية في شمال شرق مدينة أتلانتا الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.
      
وقال مسؤول في شرطة غينسفيل بولاية جورجيا في مؤتمر صحافي إنّ التقارير الأولية تشير إلى "خمس وفيات تأكدت على الفور"، موضحاً أنّ سبب التسرّب الذي لم يتسبب بانفجار ما زال مجهولاً.
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