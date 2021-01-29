"أزيلو السيف عن العلم".. اقتراح لكاتب سعودي يثير ضجة وأمير يرد (صور)

أثار اقتراح الكاتب السعودي، فهد عامر الأحمدي، إزالة رسمة السيف أسفل عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" في العلم السعودي ضجة واسعة.

اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، ولعدم تؤائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ

و (ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.

علما أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور: pic.twitter.com/2SfRnttlEC — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) January 27, 2021

وفي التفاصيل أنّ الأحمدي قال في تغريدة: "اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، وعدم توائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و(ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.. علما أن العلم ال

سعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور".



بدوره، رد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة الأحمدي قائلا: "السيف هو رمز للقوة والعدل وجزء أصيل في تاريخنا فلا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف، على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي".