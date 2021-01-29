عربي-دولي

"أزيلو السيف عن العلم".. اقتراح لكاتب سعودي يثير ضجة وأمير يرد (صور)

Lebanon 24
29-01-2021 | 07:00
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أثار اقتراح الكاتب السعودي، فهد عامر الأحمدي، إزالة رسمة السيف أسفل عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" في العلم السعودي ضجة واسعة. 
 
 
 
وفي التفاصيل أنّ الأحمدي قال في تغريدة: "اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته (أولا) لعصرنا الحالي، وعدم توائمه (ثانيا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ و(ثالثا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف.. علما أن العلم ال
 
سعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفا كما يتضح من الصور". 

بدوره، رد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة الأحمدي قائلا: "السيف هو رمز للقوة والعدل وجزء أصيل في تاريخنا فلا ننسى أن ملوكنا يرفعون السيف أثناء العرضة للتعبير عن القوة والعزة والكرامة وشارك فيها الكثير من رؤساء العالم ورفعوا السيف فهل هذا يعني بأنهم يدعون للعنف، على نفس المبدأ نغير أسماؤنا وتاريخنا وشعار الدولة حتى لا نتهم بالعنف كما تدعي".
 






المصدر: وكالات
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