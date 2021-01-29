11
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تفاصيل جديدة عن كارلوس سليم.. نُقل إلى المستشفى وهذه حالته الصحية
Lebanon 24
29-01-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، أحد أغنى رجال العالم إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن متحدث باسم عائلته، موضحا أنه في حالة جيدة.
وقال ارتورو إلياس أيوب لوكالة "فرانس برس" إن الملياردير البالغ من العمر 80 عاما "أدخل إلى المستشفى للمراقبة فقط ويتمتع بصحة جيدة جدا".
وكان كارلوس سليم ضومط نجل الملياردير الذي يعمل في قطاع الاتصالات، كتب في تغريدة على "تويتر" الاثنين أن والده يعالج من كوفيد-19 ويعاني من أعراض خفيفة.
وقال إنه "في حالة جيدة جدا ويحرز تقدما كبيرا في مقاومة الفيروس بعد أكثر من أسبوع من الأعراض الطفيفة".
وتقدر ثروة سليم وعائلته حيث يملكون مجموعة الاتصالات العملاقة "أميركا موفيل" بنحو 58,5 مليار دولار، حسب مجلة "فوربس" ما يجعله أغنى رجل في أميركا اللاتينية.
وهو يساهم عبر مؤسسته في تمويل الإنتاج المشترك في المكسيك والأرجنتين للقاح فيروس كورونا الذي طورته "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد لتوزيعه في أمريكا اللاتينية.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
ممثلة شهيرة تتزوج سرا من حارسها الشخصي.. وقعت بحبه خلال الإقفال العام (صور)
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تتزوج سرا من حارسها الشخصي.. وقعت بحبه خلال الإقفال العام (صور)
14:30 | 2021-01-28
28/01/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب برصاص في ظهره.. "عمر" توفي جراء مواجهات الأمس في طرابلس
Lebanon 24
أصيب برصاص في ظهره.. "عمر" توفي جراء مواجهات الأمس في طرابلس
09:21 | 2021-01-28
28/01/2021 09:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم استيقظت مع "صريخ وتعصيب وهسترة".. ما القصة؟
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم استيقظت مع "صريخ وتعصيب وهسترة".. ما القصة؟
09:00 | 2021-01-28
28/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الملحوظ أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد ارتفاعه الملحوظ أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
09:12 | 2021-01-28
28/01/2021 09:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بين بري وباسيل مش قصّة رمانة... هل إشتعلت المعركة؟
Lebanon 24
بين بري وباسيل مش قصّة رمانة... هل إشتعلت المعركة؟
10:00 | 2021-01-28
28/01/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2021-01-29
لقاح جديد فعال ضد كورونا لكنه خيب الآمال مع "المتحورة".. والشركة توضح
07:30 | 2021-01-29
"ساعدا غصن على الهرب".. قاضية أميركية تسمح بتسليم مايكل تيلور وابنه لليابان
07:00 | 2021-01-29
"أزيلو السيف عن العلم".. اقتراح لكاتب سعودي يثير ضجة وأمير يرد (صور)
06:11 | 2021-01-29
لا اقنعة ولا تباعد: 11 دولة لم يتمكن "كورونا" من غزوها.. هل سمعتم عنها؟
23:59 | 2021-01-28
الحكومة الإيطالية تستثمر في لقاح جديد ضدّ فيروس "كورونا"
23:30 | 2021-01-28
الأمم المتحدة قلقة من تصاعد الاشتباكات في الحديدة في اليمن
فيديو
اللص الأخرق يطلق النار على ساقه أثناء اقتحام منزل (فيديو)
Lebanon 24
اللص الأخرق يطلق النار على ساقه أثناء اقتحام منزل (فيديو)
23:00 | 2021-01-28
29/01/2021 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة رعب على المدرج... اصطدام طائرة بالأرض بسبب هبوط خاطئ (فيديو)
Lebanon 24
لحظة رعب على المدرج... اصطدام طائرة بالأرض بسبب هبوط خاطئ (فيديو)
21:00 | 2021-01-28
29/01/2021 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تحيي أحد أشهر هواتفها من جديد (فيديو)
18:00 | 2021-01-27
29/01/2021 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact