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مصر.. نجل رجل أعمال مشهور يقتل مهندسة عن طريق الخطأ

Lebanon 24
29-01-2021 | 09:30
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر في مصر حبس نجل رجل أعمال شهير بالغردقة بتهمة القتل الخطأ.

ووفقا للتحقيقات تورط نجل رجل الأعمال في حادث سير أدى إلى مصرع مهندسة ديكور في طريق سهل حشيش المتجه إلى الجونة وذلك خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها.

وكانت المهندسة ماي إسكندر جيد (41 سنة) قد سافرت إلى الجونة بالغردقة لتنفيذ أعمال خاصة بها في مجال تخصصها وكان من المقرر أن تعود إلى القاهرة السبت الماضي، لكنها لم تعد نتيحة تعرضها لحادث لقيت على إثره مصرعها على الفور.

وبعد جمع المعلومات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نجل رجل الأعمال الشهير، حيث أكدت التحريات أن المتهم كان يسير بسرعة وبعكس الاتجاه.
المصدر: وكالات
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