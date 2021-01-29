ساعة يد بايدن الأغلى من نوعها.. إليكم سعرها (صورة)

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن ساعة يد الرئيس الأميركي جو بايدن، رولكس السويسرية التي تبلغ قيمتها 7 آلاف دولار، هي أغلى من ساعات الرؤساء الأميركيين السابقين.



ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن سلفي بايدن، بيل كلينتون وجورج بوش الابن، فضلا الساعات من ماركة "تيميكس" الأميركية، وفضل باراك أوباما الإكسسوارات من ماركة "شينولا" و"جورج غراي" .