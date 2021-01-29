عربي-دولي

البيت الأبيض يعلق على أول اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

Lebanon 24
29-01-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-788883-637475119596512017.jpg
Doc-P-788883-637475119596512017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن كان صريحا دائما خلال حديثه عن تصرفات روسيا.

وأضافت بساكي، في موجز صحفي خلال تعليقها على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين: "كانت لدى الرئيس بايدن أهداف محددة وواضحة، أراد نقلها خلال هذه المحادثة. وهو دائما لا يتورع عما يريد قوله بصراحة فيما يتعلق بالرئيس بوتين، أو بخصوص مخاوفه بشأن تصرفات الحكومة الروسية. وبالتأكيد نقل هذا بوضوح خلال المحادثة".

اشارة الى أن يوم الثلاثاء الماضي، جرت أول محادثة هاتفية، بين الرئيسين بوتين وبايدن. وخلالها أعرب الرئيسان الروسي والأميركي، عن ارتياحهما من التوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة "ستارت 3".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:07 | 2021-01-29
12:51 | 2021-01-29
12:45 | 2021-01-29
12:00 | 2021-01-29
11:32 | 2021-01-29
11:00 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website