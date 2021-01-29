عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: لا علاقة للقاح فايزر بحالات وفاة لأشخاص تلقوه

Lebanon 24
29-01-2021 | 11:32
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أكدت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم أن "لا علاقة بين لقاح فايزر/بايونتيك وحالات الوفاة التي سجلت في أوساط أشخاص تلقوه وأنه لا يتسبب بآثار جانبية جديدة، وذلك بناء على أولى البيانات المرتبطة بإطلاقه"، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".

واضافت الوكالة :"إنها اطلعت على الوفيات التي سجلت بما فيها تلك التي حصلت في أوساط عدد من المسنين وخلصت إلى أن البيانات لا تظهر علاقة للأمر بتلقي (كوميرناتي) (لقاح فايزر) ولا تثير الحالات أي قلق بشأن السلامة".
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