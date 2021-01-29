عربي-دولي

اتصال بين موسكو و"حماس".. وهذا ما ناقشه الجانبان

Lebanon 24
29-01-2021 | 12:45
A-
A+
Doc-P-788950-637475203699614424.jpg
Doc-P-788950-637475203699614424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنّ نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، تحدث هاتفياً مع  موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية.

وأضافت الوزرة، في بيان لوسائل الإعلام، أنّ الاتصال الهاتفي بين مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا بوغدانوف وأبو مرزوق، تم بمبادرة من الجانب الفلسطيني، في يوم 29 كانون الثاني.

وخلال الحديث، ناقش الجانبان، الوضع المترتب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في سياق الانتخابات الفلسطينية العامة المقبلة، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم" عن بيان الخارجية. 

وجدد الجانب الروسي "التأكيد على موقفه المبدئي، الداعم لضرورة التخطي العاجل للانقسام بين الفلسطينيين، كشرط ضروري، لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص".
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:07 | 2021-01-29
12:51 | 2021-01-29
12:00 | 2021-01-29
11:32 | 2021-01-29
11:30 | 2021-01-29
11:00 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website