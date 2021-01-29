إيران :لن نتراجع عن خطواتنا النووية قبل رفع العقوبات الأميركية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي في إسطنبول اليوم ان "طهران لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة بالعدول عن تسريع برنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن العقوبات"، بحسب ما افادت "وكالة رويترز".



وقال ظريف :"هذا الطلب غير عملي ولن يحدث".

