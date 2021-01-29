14
o
بيروت
14
o
طرابلس
8
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
2
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
حريق كبير يلتهم أكثر من 20 محلا بالقاهرة (صور)
Lebanon 24
29-01-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع حريق في منطقة التوفيقية في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران بأكثر من 20 محلا تجاريا، ولم تبلغ السلطات عن وقوع أي إصابات في الأرواح.
وكشفت التحقيقات الأولية أن اشتعال النيران نتج عن تماس كهربائي في واجهة أحد الأكشاك، مما تسبب في اندلاع النيران، التي امتدت بدورها إلى محلات أخرى تقع في مركز تجاري قريب.
وذكرت الشرطة المصرية أن الحريق اندلع بعقارين أحدهما خال، ثم امتد إلى عقار ثالث، وأسفر الحريق عن خسائر بـ22 محلا تجاريا وكشكا صغيرا.
وتمكنت قوات الدفاع المدني، بمشاركة 13 سيارة إطفاء، من إطفاء الحريق من دون وقوع أي إصابات بشرية. وقرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب فيها الحريق صباح الجمعة.
ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.
والتهم الحريق عددا من الأكشاك والمحلات الخاصة بقطع غيار السيارات في شارع التوفيقية، بمنطقة رمسيس.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيتحوّل لعاصفة من الدرجة الثالثة: أمطار طوفانية وثلوج على 1000م.. إحذروا الرياح
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيتحوّل لعاصفة من الدرجة الثالثة: أمطار طوفانية وثلوج على 1000م.. إحذروا الرياح
09:49 | 2021-01-29
29/01/2021 09:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقبل الحريري "المهر الغالي"؟
Lebanon 24
هل يقبل الحريري "المهر الغالي"؟
06:57 | 2021-01-29
29/01/2021 06:57:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-01-28
28/01/2021 09:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" في سرعين التحتا.. هذا ما حصل
Lebanon 24
"ولعت" في سرعين التحتا.. هذا ما حصل
21:09 | 2021-01-28
28/01/2021 09:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يحسم الجدل حول التمديد ويفتح ملف التأليف.. هل ينوي التخلي عن الحريري؟
Lebanon 24
عون يحسم الجدل حول التمديد ويفتح ملف التأليف.. هل ينوي التخلي عن الحريري؟
06:02 | 2021-01-29
29/01/2021 06:02:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:30 | 2021-01-29
أميركا تضع شرطاً لإيران قبل الحديث عن مكالمة بايدن وروحاني
20:00 | 2021-01-29
دولة أوروبية توقف صفقة صواريخ متطورة للسعودية
19:30 | 2021-01-29
من تأهب "النهضة" إلى "محاولة تسميم الرئيس".. ماذا يحدث في تونس؟
19:00 | 2021-01-29
إعدام مسؤول مالي صيني بارز في قضية رشوة
18:37 | 2021-01-29
"وضع يرثى له".. سعوديات يواجهن مهاجمي النسوية
17:00 | 2021-01-29
فورين بوليسي: هذا ما يتطلبه الاتفاق النووي الجديد مع إيران
فيديو
تعرّفوا إلى أحدث منافس لحواسب "MacBook" من "مايكروسوفت" (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى أحدث منافس لحواسب "MacBook" من "مايكروسوفت" (فيديو)
18:00 | 2021-01-29
29/01/2021 20:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نراهن دائماً على الدولة ولا شيء يمكن أن يؤثر على وحدة طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
ميقاتي: نراهن دائماً على الدولة ولا شيء يمكن أن يؤثر على وحدة طرابلس (فيديو)
13:00 | 2021-01-29
29/01/2021 20:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
موتورولا عاد.. هاتف بـ6 كاميرات وخصائص مميزة! (فيديو)
Lebanon 24
موتورولا عاد.. هاتف بـ6 كاميرات وخصائص مميزة! (فيديو)
12:00 | 2021-01-29
29/01/2021 20:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact