حريق كبير يلتهم أكثر من 20 محلا بالقاهرة (صور)

اندلع حريق في منطقة التوفيقية في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران بأكثر من 20 محلا تجاريا، ولم تبلغ السلطات عن وقوع أي إصابات في الأرواح.وكشفت التحقيقات الأولية أن اشتعال النيران نتج عن تماس كهربائي في واجهة أحد الأكشاك، مما تسبب في اندلاع النيران، التي امتدت بدورها إلى محلات أخرى تقع في مركز تجاري قريب.وذكرت الشرطة المصرية أن الحريق اندلع بعقارين أحدهما خال، ثم امتد إلى عقار ثالث، وأسفر الحريق عن خسائر بـ22 محلا تجاريا وكشكا صغيرا.