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حريق كبير يلتهم أكثر من 20 محلا بالقاهرة (صور)

Lebanon 24
29-01-2021 | 18:00
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اندلع حريق في منطقة التوفيقية في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران بأكثر من 20 محلا تجاريا، ولم تبلغ السلطات عن وقوع أي إصابات في الأرواح.


وكشفت التحقيقات الأولية أن اشتعال النيران نتج عن تماس كهربائي في واجهة أحد الأكشاك، مما تسبب في اندلاع النيران، التي امتدت بدورها إلى محلات أخرى تقع في مركز تجاري قريب.

وذكرت الشرطة المصرية أن الحريق اندلع بعقارين أحدهما خال، ثم امتد إلى عقار ثالث، وأسفر الحريق عن خسائر بـ22 محلا تجاريا وكشكا صغيرا.
 


وتمكنت قوات الدفاع المدني، بمشاركة 13 سيارة إطفاء، من إطفاء الحريق من دون وقوع أي إصابات بشرية. وقرر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب فيها الحريق صباح الجمعة.
 


ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.

والتهم الحريق عددا من الأكشاك والمحلات الخاصة بقطع غيار السيارات في شارع التوفيقية، بمنطقة رمسيس.
المصدر: سكاي نيوز
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