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عربي-دولي
إعدام مسؤول مالي صيني بارز في قضية رشوة
Lebanon 24
29-01-2021
|
19:00
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أُعدم الرئيس السابق لشركة إدارة أصول صينية مملوكة للدولة، الجمعة، بتهمة تلقي رشى في واحدة من أشد العقوبات المفروضة في قضية فساد حديثة.
وأعلنت الحكومة أن لاي شياومين، 58 عاما، الذي كان يعمل سابقا رئيسا لشركة "تشاينا هوارونغ" لإدارة الأصول، قد أعدم بأمر محكمة في مدينة تيانجين الشرقية.
وقضت المحكمة الشعبية المتوسطة الثانية في تيانجين في كانون الثاني بالعقوبة القاسية وغير المعتادة، لكنها مبررة، لأن لاي تلقى رشى "هائلة بشكل خاص" تجاوزت 600 مليون يوان (93 مليون دولار) في حالة واحدة.
وتابعت إنه سعى أو جمع 1.8 مليار يوان (260 مليون دولار) على مدى عقد من الزمان مقابل إساءة استغلال منصبه في القيام باستثمارات، وعرض عقود بناء، والمساعدة في الترقيات وتقديم خدمات أخرى.
ويتم تعليق معظم أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الصينية لمدة عامين، وعادة ما يتم تخفيفها إلى مدى الحياة. ونادرا ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بدون منح الفرصة في تخفيفها.
المصدر: أسوشييتد برس
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