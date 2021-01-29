تحت عنوان "من تأهب "النهضة" إلى محاولة تسميم الرئيس.. ماذا يحدث في تونس؟"، كتبت نهى محمود في "الحرة" تقول:





وتشهد تونس صراعا سياسيا بشأن التعديل الحكومي بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة، أكبر الأحزاب في البرلمان.



وبينما كان مجلس نواب الشعب، الذي يخضع لحراسة مشددة، يصوت على تعديل وزاري، لم يُعرض على سعيد، الثلاثاء الماضي، خرج التونسيون في مسيرة أمام مقره استكمالا لاحتجاجات على الفقر ونقص الوظائف، أسفرت عن مقتل متظاهر شاب وسجن المئات.



وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان 11 وزيرا، من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيد، لكن الأخير قال إن التعديل غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد. وأضاف أن بعضهم تحيط به شبهة تضارب المصالح.



يقول المحلل السياسي باسل ترجمان: "التونسيون يعانون أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، أما البرلمان فهو في واد آخر بعيد تماما عن نبض الشارع وما يحدث به؛ يحمي نفسه بأسوار وحواجز أمنية خوفا من غضب المحتجين".



ووصلت حدة التوتر في تونس إلى تلقي الرئاسة التونسية، الاثنين الماضي، ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق، فيما وصف بأنه "محاولة لتسميم" سعيد، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الرئاسة التونسية الخميس، وكذلك بيان اطمئنان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على نظيره التونسي.



ويعلق ترجمان، على هذا التطور، قائلا لموقع "الحرة": "هذه خطوة خطيرة جدا تزيد من تعقيد الأمور في تونس؛ هناك أطراف تسعى لاغتيال رئيس الجمهورية". توتر سياسي كبير تشهده تونس بين اللاعبين الأساسيين، يتزامن مع احتجاجات متواصلة مناهضة للحكومة ضد تفشي البطالة وعدم المساواة الاجتماعية في الدولة التي انطلقت منها شرارة انتفاضات "الربيع العربي" منذ 10 أعوام.وتشهد تونس صراعا سياسيا بشأن التعديل الحكومي بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة، أكبر الأحزاب في البرلمان.وبينما كان مجلس نواب الشعب، الذي يخضع لحراسة مشددة، يصوت على تعديل وزاري، لم يُعرض على سعيد، الثلاثاء الماضي، خرج التونسيون في مسيرة أمام مقره استكمالا لاحتجاجات على الفقر ونقص الوظائف، أسفرت عن مقتل متظاهر شاب وسجن المئات.وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان 11 وزيرا، من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة، بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيد، لكن الأخير قال إن التعديل غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكرا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد. وأضاف أن بعضهم تحيط به شبهة تضارب المصالح.يقول المحلل السياسي باسل ترجمان: "التونسيون يعانون أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، أما البرلمان فهو في واد آخر بعيد تماما عن نبض الشارع وما يحدث به؛ يحمي نفسه بأسوار وحواجز أمنية خوفا من غضب المحتجين".ووصلت حدة التوتر في تونس إلى تلقي الرئاسة التونسية، الاثنين الماضي، ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق، فيما وصف بأنه "محاولة لتسميم" سعيد، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الرئاسة التونسية الخميس، وكذلك بيان اطمئنان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على نظيره التونسي.ويعلق ترجمان، على هذا التطور، قائلا لموقع "الحرة": "هذه خطوة خطيرة جدا تزيد من تعقيد الأمور في تونس؛ هناك أطراف تسعى لاغتيال رئيس الجمهورية".

وقالت بعض المصادر والمواقع المحلية إن الأمر يتعلق برسالة بها مسحوق غاز الريسين القاتل.



وفي أول تعليق رسمي على ما تردد حول محاولة تسميم سعيد، أصدرت الرئاسة بيانا، الخميس، جاء فيه أنه "لم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف"، مؤكدة أنها "محاولة تسميم".



وذكر البيان أن مديرة ديوان الرئيس أصيبت بالصداع وفقدت البصر لوقت قصير عندما فتحت الظرف المشبوه.



وأضاف البيان أن مديرة الديوان نادية عكاشة نُقلت إلى المستشفى العسكري، مؤكدا أن الرئيس بخير.

وختم البيان بإعلان الرئاسة "مساندتها المطلقة للكلمة الحرة المعبرة عن الرأي الحر، وتستغرب في المقابل مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم هذه، عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة".



وفي محاولة للبحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة، على حد وصف بيان الرئاسة، سأل موقع "الحرة" عضو مجلس شورى حركة النهضة جلال الورغي الذي قال: "لا علم لي، ولا أحد يعرف من قام بذلك". وتساءل مشككا: "هل هناك أصلا محاولة للتسميم؟".



وأشار الورغي إلى أن الرئاسة، في بيانها، لم تؤكد أنها أحالت الموضوع للتحقيق، وكذلك النيابة العامة قالت إنه لم يتم إعلامها.



وأضاف عضو مجلس شورى حركة النهضة: "نوع من الغموض يلف هذا الحادث (...) التفاصيل التي أوردها البيان بها التباس، وشخصيا أميل إلى أن هذه الواقعة لم تحدث أصلا، ربما يتعلق الأمر بسوء فهم".



وحقق قيس سعيد، وهو مستقل، فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة عام 2019. وقبيل محاولة التسمم المزعومة، قال سعيد إن التعديل الحكومي، الذي أقره البرلمان، غير دستوري، لأن رئيس الوزراء لم يتبع إجراءات إبلاغ الرئيس أولا.



وفي كلمة له باجتماع مجلس الأمن القومي، أشار سعيد، الذي كان يعمل أستاذا في القانون الدستوري، إلى مؤامرات تهدف لإفشال عمله في الداخل والخارج.