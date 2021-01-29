أميركا تضع شرطاً لإيران قبل الحديث عن مكالمة بايدن وروحاني

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يؤمن بالدبلوماسية لحل أزمة ملف إيران النووي.لكن، المتحدثة الأميركية نوهت خلال مؤتمر صحافي، على ضرورة التزام إيران، بما هو مطلوب منها بخصوص الاتفاق النووي.وقالت ساكي: "يجب على إيران الالتزام بقيود الاتفاق النووي، قبل الحديث عن اتصال هاتفي محتمل بين بايدن و (حسن) روحاني".وعن روسيا، قالت ساكي خلال مؤتمر صحافي، إن "مجلس الأمن القومي يجري مراجعة للقضايا المثيرة للقلق بشأن روسيا قبل اتخاذ إجراءات مناسبة".وأضافت المتحدثة الأميركية: "نتابع قضية المعارض الروسي نافالني وتواصلنا مع الإدارة الروسية بهذا الشأن"وكان بايدن، قد صرح للصحفيين الاثنين، أنه لم يقرر بعد كيفية الرد على أزمة نافالني، لكنه أعرب عن أمله في أن تتعاون الولايات المتحدة وروسيا في المجالات ذات المصالح المشتركة.كما أكدت المتحدثة الأميركية على دور جهاز الحرس الوطني الأميركي في حفظ أمن الولايات المتحدة.كما أعلنت ساكي أن الرئيس بايدن، سيوقع قرارا تنفيذيا لتحديث نظام الهجرة.وأضافت ساكي أن بايدن سيعلن، الثلاثاء القادم، تشكيل فريق عمل للم شمل أطفال المهاجرين غير الشرعيين.وبخصوص ملف فيروس كورونا، قالت ساكي إن الإدارة الأميركية بدأت تنفيذ القرارات التي اتخذها بايدن لمواجهة جائحة كورونا.وأضافت ساكي خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد صباح الجمعة، أن بايدن اتخذ قرارا تنفيذيا بإعادة فتح المدارس.