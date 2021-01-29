ألمانيا.. التحقيق في مشاهد إباحية عرضت في مدرسة ابتدائية

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت أنه فتح تحقيقا في عرض مشاهد إباحية خلال اجتماع عبر الفيديو لمدرسة ابتدائية في ولاية هيسن.وقالت متحدثة باسم قسم مكافحة جرائم الإنترنت إن المركز يحاول حاليا الوصول إلى البيانات لتحديد الجناة، واصفة هذا النوع من التحقيقات بأنه صعب.وبحسب بيانات وزارة التعليم المحلية في ولاية هيسن، نظمت مجموعة من المدرسات في مدينة فلورشتات اجتماعا عبر الفيديو من خلال أحد التطبيقات الخارجية مع تلاميذ وتلميذات من الصف الثاني الابتدائي.وخلال المؤتمر قام مشارك سجل نفسه باسم فتاة بإخراج المدرسات من المؤتمر، وعرض مقاطع إباحية ولاحظ أحد الآباء ما حدث وأبلغ السلطات المختصة.ووقعت مؤخرا العديد من الحوادث المماثلة أثناء التعليم عن بعد في ألمانيا.