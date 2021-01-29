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تحرير 38 عاملاً مصرياً مختطفاً بليبيا

Lebanon 24
29-01-2021 | 22:00
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أعلن النائب في مجلس الشيوخ المصري عن محافظة قنا أسامة الهواري، مساء الجمعة، تحرير المختطفين المصريين من قبل عصابات إجرامية في ليبيا، مشيرا إلى أنهم في طريقهم للعودة.
 
وأشار النائب المصري إلى أنه اجتمع مع أسر وأهالي مختطفي قرية العمرة، التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، على يد عصابات مسلحة بدولة ليبيا لطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم.

وقال عضو مجلس الشيوخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هنالك بشرى سعيدة يزفها خلال تواجده بالقرية واجتماعه مع الأهالي، تتمثل بتحرير المختطفين على يد العصابات.

وأضاف: "شكرا للقيادة السياسية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر القوية، جاءني الخبر وأنا في قرية العمرة وسط أهالي المحتجزين في ليبيا، بعد تحريرهم وفي طريق العودة.. تحيا مصر وجيش مصر وصقور مصر، لتعم الزغاريد من أهاليهم".

واختطفت عصابات مسلحة 38 عاملا من أبناء قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وذلك أثناء توجههم للعمل في ليبيا، وذلك وفقا لأحد أهالي القرية.

وقال أحد الأهالي، الذي رفض ذكر اسمه، إن العصابات المسلحة اختطفت العاملين عقب وصولهم، فيما قامت بالتواصل مع أحد أسرهم لطلب الحصول على فدية مالية كبيرة نظير إطلاق سراحهم، لافتا إلى أن العصابات طلبت 15 ألف دينار مقابل إطلاق سراحهم.
المصدر: روسيا اليوم
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