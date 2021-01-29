عربي-دولي

البرتغال تشرّع "الموت الرحيم"

Lebanon 24
29-01-2021 | 22:30
A-
A+
Doc-P-789082-637475454847299456.jpg
Doc-P-789082-637475454847299456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صادق البرلمان البرتغالي اليوم الجمعة على مشروع قانون يتيح للمصابين بأمراض عضال اللجوء إلى الأطباء بطلب "الموت الرحيم".

ويسمح التشريع الجديد للمواطنين والمقيمين في البلاد فوق سن الـ18 والمصابين بأمراض مستعصية ويعانون من "آلام دائمة لا يمكن تحملها" بمطالبة الأطباء بمساعدتهم في مفارقة الحياة لتخفيف معاناتهم.

ويتطلب من المواطنين الساعين إلى "الموت الرحيم" تأكيد أهليتهم العقلية لاتخاذ مثل هذا القرار.

وبعد تبني البرلمان للقانون تمت إحالته إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي سبق أن تعهد باحترام رأي المشرعين بشأن المسألة التي لا تزال موضع جدل في البلاد.

وستصبح البرتغال بعد دخول القانون حيز التنفيذ سابع دولة على مستوى العالم تقرّ "الموت الرحيم".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:04 | 2021-01-30
23:55 | 2021-01-29
23:30 | 2021-01-29
23:00 | 2021-01-29
22:00 | 2021-01-29
21:37 | 2021-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website