البرتغال تشرّع "الموت الرحيم"

صادق البرلمان البرتغالي اليوم الجمعة على مشروع قانون يتيح للمصابين بأمراض عضال اللجوء إلى الأطباء بطلب "الموت الرحيم".ويسمح التشريع الجديد للمواطنين والمقيمين في البلاد فوق سن الـ18 والمصابين بأمراض مستعصية ويعانون من "آلام دائمة لا يمكن تحملها" بمطالبة الأطباء بمساعدتهم في مفارقة الحياة لتخفيف معاناتهم.ويتطلب من المواطنين الساعين إلى "الموت الرحيم" تأكيد أهليتهم العقلية لاتخاذ مثل هذا القرار.وبعد تبني البرلمان للقانون تمت إحالته إلى الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي سبق أن تعهد باحترام رأي المشرعين بشأن المسألة التي لا تزال موضع جدل في البلاد.وستصبح البرتغال بعد دخول القانون حيز التنفيذ سابع دولة على مستوى العالم تقرّ "الموت الرحيم".