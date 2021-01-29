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أنقرة: مركز المراقبة الروسي التركي سيبدأ نشاطه في قره باغ السبت

Lebanon 24
29-01-2021 | 23:00
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن مركز المراقبة المشترك للقوات الروسية والتركية سيبدأ عمله في إقليم قره باغ اعتباراً من يوم غد السبت.
 
وقال: "واثقون من أن مشاركة الضباط والعناصر الأتراك في مركز المراقبة سيساهم باستمرار وقف إطلاق النار وإحلال السلام والاستقرار في الإقليم".

وأضاف: "من الجانب التركي سيشارك ضابط برتبة فريق أول، و38 جنديا".

من جهتها، أكدت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث هاتفيا الجمعة مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف تنفيذ الاتفاقات الثلاثية حول قره باغ الموقعة في موسكو في 9 تشرين الثاني و11 كانون الثاني.

وفي الـ9 من تشرين الثاني الماضي وقع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين، وأذربيجان إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على بيان مشترك لوقف الحرب في قره باغ.

وفي 11 كانون الثاني، وافق بوتين وعلييف وباشينيان على تشكيل مجموعة عمل على مستوى نواب رئيس الوزراء في الدول الثلاث، تشرف على إعادة حركة النقل والمواصلات وإنعاش العلاقات الاقتصادية في المنطقة.
المصدر: روسيا اليوم
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