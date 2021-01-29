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الإمارات تعلن عن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح

Lebanon 24
29-01-2021 | 23:55
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 137956 جرعة من لقاح " كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ووصل بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم في الإمارات 3,006,601 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 30.40 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" سعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد.
 
المصدر: سكاي نيوز
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