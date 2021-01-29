"أستاذ أيمن الظواهري".. عبد الرحيم الشرقاوي يكشف أسرار بيت "القاعدة" الداخلي

منذ بداية نشأة تنظيم القاعدة والخلافات تنخر تركيبته، فعدم التجانس بين أعضائه كان واضحاً دائماً.

ولطالما كانت أسرار التنظيم تشكّل عامل جذب بالنسبة للكثيرين، نظراً لوجود الكثير من الخبايا والخفايا في مراحله المختلفة.محمد عبدالرحيم الشرقاوي، يحمل الكثير من أسرار التنظيم، سجن سبعة عشر عاماً بعدما تمّ جلبه من باكستان إلى مصر، وهو كان سجن أربع سنوات قبل ذهابه إلى باكستان، حيث التقى أيمن الظواهري مرّات عديدة.