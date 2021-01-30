عربي-دولي

أنباء عن سقوط طائرة تركية فوق مطار الخميني.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
30-01-2021 | 00:04
A-
A+
Doc-P-789135-637475620383176417.jpg
Doc-P-789135-637475620383176417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، ليل الجمعة السبت، أن دوي صفارات الإنذار دوت في العاصمة طهران مع أنباء عن سقوط طائرة ركاب تركية فوق مطار الخميني.


ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد دوي إطلاق صفارات الإنذار في مدينة طهران ويمكن سماعه في كل الأماكن.
 
 
وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المدينة والقوة الجوية في حالة تأهب قصوى، حيث تم تحويل جميع الرحلات المتجهة إلى مطار الخميني ومطار مهراباد الدولي وجرى تعليق كافة الرحلات الجوية.
 
 
وحتى الآن لم يتم التأكد من صحة الأنباء بشأن سقوط طائرة ركاب فوق مطار الخميني في العاصمة طهران.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2021-01-30
09:30 | 2021-01-30
09:00 | 2021-01-30
08:30 | 2021-01-30
08:00 | 2021-01-30
07:30 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website