عربي-دولي

قرار هام من بايدن للمهاجرين القادمين من هذا البلد

Lebanon 24
30-01-2021 | 06:21
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مددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حالة الحماية المؤقتة لبضعة آلاف من المهاجرين السوريين في الولايات المتحدة، في خطوة تتماشى مع برنامج بايدن المؤيد للهجرة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن "القائم بأعمال الوزير ديفيد بيكوسكي سيمدد وضع الحماية المؤقتة لنحو 6700 سوري ممن تنطبق عليهم الشروط حتى أيلول 2022، مع السماح لحوالي 1800 آخرين بتقديم طلبات أولية".

ويمنح البرنامج المهاجرين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأسباب بينها الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة، إمكانية البقاء والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني لفترة محددة يمكن تجديدها.

وتعهد بايدن الذي تولى منصبه في الـ20 من كانون الثاني الجاري، بنهج أكثر تسامحا مع اللاجئين والمهاجرين، حيث يتناقض موقفه مع السياسات المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب الذي تراجع عن العديد من تدابير الحماية الإنسانية.
المصدر: وكالات
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