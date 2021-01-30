عربي-دولي

اختفاء قرار لترامب من موقع البيت الأبيض يثير جدلا

Lebanon 24
30-01-2021 | 07:00
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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي منشور عربي يدعي أن الإدارة الأميركية الجديدة حذفت قرار الرئيس السابق دونالد ترامب حول الصحراء الغربية.
واستند بعض ناشري هذا الخبر، لتأييد ادعائهم، على أن قرار ترامب لم يعد موجودا على موقع البيت الأبيض، وبالفعل فإن البحث عن اسم القرار على موقع البيت الأبيض يؤدي إلى علامة Error 404، وهذا ما جعل بعض الناس يظنون أنه قد تم حذف القرار وإلغائه بأمر من بايدن.


ولكن، وفق سبوتنيك، الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة بايدن لم تُلغ القرار، كما أنها لم تصدر أي موقف أو بيان بشأن الصحراء الغربية حتى الآن، ولكنّ كل ما هنالك أنه بعد نهاية ولاية أي رئيس، يتم نقل قراراته إلى موقع مختص بالأرشيف، وبالتالي عندما تدخل إلى الموقع العادي الآن (هنا) فستجد صورة الرئيس الحالي جو بايدن مع قراراته وبيانته، ولن تجد شيئًا يتعلق بترامب لأن كل قرارات ترامب قد نقلت بالفعل إلى الموقع المؤرشف (هنا).

وهذا إجراء معتاد ولا يعني إلغاء هذه القرارات أو حذفها، بل أرشفتها.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أعلن في 10 كانون الأول 2020 أنّه وقّع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
المصدر: سبوتنيك
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