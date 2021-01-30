عربي-دولي

فضيحة "جوازات السفر الذهبية".. قبرص تتحرك

Lebanon 24
30-01-2021 | 08:30
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أعلن رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس أن حكومته ستعلن إصلاحات "مهمة" لمكافحة الفساد عقب فضيحة "جوازات السفر الذهبية" التي شهدتها الجزيرة المتوسطية العام الماضي.

وأصدرت قبرص آلاف جوازات السفر في إطار برنامج جوازات السفر المخصصة للمستثمرين الأغنياء، وهذا البرنامج المثير للجدل والذي يشتبه في أنه يروج للفساد وغسل الأموال، ألغي في شهر تشرين الثاني.

وتوجه أناستاسيادس إلى مواطنيه في خطاب متلفز، قائلا إن هناك "إجراءات ستعلن" وستكون "أهم إصلاحات لمكافحة الفساد" تشهدها البلاد.

ووعد بأن هذه الإجراءات ستوفر "أقوى شبكة حماية ممكنة ضد الفساد"، قائلا إن الفساد "ظاهرة موجودة"، مؤكدا أن حكومته تعمل على "مواجهته بشكل جذري".

ونفى الرئيس أن يكون استفاد شخصيا من ذلك البرنامج، غير أنه أقر بوجود "أخطاء" فيه.

وأشار أناستاسيادس إلى أن الحكومة حاولت مرات عدة إصلاح القواعد المعمول بها منذ إطلاق البرنامج عام 2007. وقد توسع البرنامج بشكل خاص بعد الأزمة الاقتصادية عام 2013 وجلب مليارات اليوروهات إلى البلاد.

ووفقا للقواعد المعمول بها بموجب هذا البرنامج، يمكن لمواطن من دولة خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على جواز سفر قبرصي مقابل استثمار قيمته 2,5 مليون يورو يمكن أن يتمثل بشراء مسكن في الجزيرة.

وتدرس قبرص حاليا الطريقة التي أصدرت بها جوازات السفر تلك وتحت أي ظروف وأسماء الأشخاص الذين استفادوا منها.
المصدر: وكالات
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