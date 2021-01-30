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عربي-دولي
أحداث الكابيتول.. نائبة ديمقراطية تتهم سيناتورا جمهوريا بمحاولة قتلها
Lebanon 24
30-01-2021
|
10:00
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اتهمت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، السيناتور الجمهوري تيد كروز "بمحاولة قتلها" خلال اقتحام مبنى الكابيتول، ودعته إلى الاستقالة من مجلس الشيوخ.
وتوجهت عضو الكونغرس في تغريدة عبر "تويتر" إلى كروز قائلة: "مستعدة للتعامل مع الجمهوريين في عدة قضايا توجد حولها أرضية مشتركة، لكنك كدت أن تقتلني منذ 3 أسابيع"، مضيفة: "سعيدة للعمل مع أي عضو في الحزب الجمهوري لم يحاول قتلي. في غضون ذلك، إذا كنت تريد المساعدة، يمكنك الاستقالة".
وتابعت: "لم تعتذر حتى عن الأذى الجسدي والعقلي الجسيم الذي سببته لشرطة الكابيتول وعمال الحراسة ولزملائك أعضاء الكونغرس".
وكانت كورتيز وصفت في تصريح سابق اقتحام الكابيتول بأنه "حدث صادم للغاية"، قائلة: "لم يكن من قبيل المبالغة القول إن العديد من أعضاء مجلس النواب كادوا يغتالون"، مشيرة إلى أنها لم تشعر بالأمان حول أعضاء الكونغرس الآخرين "لأنه كان هناك زملاء سيسمحون بأن أتعرض للأذى والاختطاف".
المصدر:
وكالات
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