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عربي-دولي
"إسرائيل" تعتذر من الإمارات
Lebanon 24
30-01-2021
|
10:23
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أعربت الإمارات عن امتعاضها من الاحتلال الإسرائيلي بعدما ألقى مسؤول صحي باللوم عليها عند حديثه عن سبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.
في المقابل، اعتذر مسؤولون في مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن هذه التصريحات التي أدلت بها رئيسة الصحة العامة في وزارة الصحة شارون ألروي بريس، بعد اتصالات مع مسؤولين إماراتيين بحسب ما نقل الموقع عن موقعي "والا" و "واينت".
وكانت بريس قد أشارت في اجتماع مع مديري المستشفيات إلى أن "عدد الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في أسبوعين من السلام مع دبي أكثر من 70 عاما من الحروب".
وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فسر المسؤولون الإماراتيون كلام بريس على أنه اتهام بأن الإمارات مسؤولة عن ارتفاع معدل الإصابة في "إسرائيل"، معربين عن دهشتهم من أن يدلي مسؤول صحي بمثل هذه المصطلحات.
بدورها، سبق لقناة 13 الإسرائيلية أن تحدثت عن "إصابة 900 إسرائيلي عادوا من الإمارات بفيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، ما أدى إلى إصابة ما يقدر بـ4000 مخالط في إسرائيل".
ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 622 ألفا، مع تسجيل 4605 حالات وفاة منذ بدء انتشار الوباء.
المصدر:
وكالات
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